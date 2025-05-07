Виталий Бородин призвал Алексея Кортнева собрать бойцам гумпомощь на 10 млн

Глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал певца Алексея Кортнева собрать бойцам гуманитарную помощь на 10 млн и привезти ее в зону спецоперации. Политик уверен, что артист таким образом продемонстрирует гражданскую позицию.

Кортнев заявлял, что помогал беженцам Донбасса и готов помогать бойцам. Однако Бородин усомнился в намерениях певца.

«Ему стоит поехать в зону спецоперации, привезти бойцам хорошую гуманитарную помощь. Собрать необходимого на 10 миллионов», - сказал он и добавил, что таким образом «народ увидит его позицию и поверит в исправление». Слова Бородина приводит издание «Абзац».

Глава ФПБК считает: этот поступок покажет «настоящее лицо» Кортнева.

«А если он решил ввести всех в заблуждение пустыми словами, значит, в нем ничего мужского нет», - рассуждает Бородин.

В 2022 году Кортнев высказывался против СВО, но потом назвал свои же слова «ребячеством». Несколько концертов певца в России отменились, тогда он стал организовывать выступления за границей.

Ранее Кортнев заявлял, что готов рассмотреть вопрос помощи военнослужащим.