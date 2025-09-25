Виталий Бородин потребовал полностью запретить в России Екатерину Варнаву, назвавшую Зеленского «потрясающим человеком»

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал закрыть юмористке Екатерине Варнаве въезд в Россию и запретить ее концерты и проекты. Соответствующее заявление он сделал после того, как артистка назвала президента Украины Владимира Зеленского «потрясающим человеком».

Бородин считает, что «дружба» с врагом России должна иметь последствия». Он отметил, как Варнава публично восхваляет Зеленского.

«Как можно называть другом того, кто убивает твоих соотечественников? Или для тебя Россия — это просто территория для заработка, а не Родина?» - задался вопросом Бородин.

Глава ФПБК считает, что нельзя позволять человеку, который поддерживает врага, использовать страну как ресурс.

«Моя позиция категорична: после таких заявлений Варнава должна быть полностью запрещена в России… Призываю контролирующие органы: закрыть Варнаве въезд в Россию, запретить её концерты и проекты на территории РФ», - написал Бородин в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что готовит обращение для проверки юмористки на иностранное финансирование.

Ранее артистка обратилась к хейтерам и напомнила, что у людей всегда есть возможность отписаться и пролистать публикации. Она призвала интернет-пользователей «выбирать лучшую версию себя».