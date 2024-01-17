Виталий Бородин потребовал лишить Андрея Макаревича* звания народного артиста

Виталий Бородин потребовал лишить Андрея Макаревича* (признан иноагентом на территории РФ) звания народного артиста, об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным журналистов, с заявлением к министру культуры России обратился активист Виталий Бородин. Он попросил рассмотреть возможность лишения музыканта Андрея Макаревича* звания народного артиста России.

Кроме того, Бородин попросил лишить рокера социальных выплат. Сейчас Макаревич* получает пенсию — около 60 тысяч рублей в месяц.

По мнению активиста, музыкант продолжает критиковать Россию и недостоин носить звание народного артиста. Кроме Макаревича*, общественники требуют лишить званий остальных знаменитостей, которые покинули страну.

Напомним, лидер рок-группы «Машина времени» переехал в Израиль еще до начала спецоперации в связи со скорым рождением сына.

Ранее мы писали о том, что уехавший Макаревич* затаил обиду на блогеров из РФ.

*признан иностранным агентом на территории России.