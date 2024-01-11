«Фабрика троллей»: уехавший Макаревич* затаил обиду на блогеров из РФ

Певец Андрей Макаревич* (признан иноагентом на территории РФ) нашел нужным обратиться к властям из-за обиды на блогеров. Об этом сообщает издание The Voice.

Артист пожаловался на деятельность блогеров, которые нелестно о нем высказываются. По мнению знаменитости, работа «фабрики троллей» не связана с тем, что он говорит. Исполнитель хита «Марионетки» считает, что блогеры намеренно распространяют его старые интервью и неверно их интерпретируют.

«Полтора месяца молчал как рыба, но фабрика троллей не может простаивать! В таком случае вытаскивается мое давнее интервью, из него выбирается кусочек, и критика начинается с новой силой», — высказался певец.

Артист обратился к властям и попросил принять меры. По его мнению, «боты и тролли перерасходуют государственные средства».

Напомним, что музыкант уже больше года не проживает на территории РФ. Певец избавился от бизнеса и недвижимости в России.

Ранее Макаревич* вслед за Лаймой Вайкуле сообщил, что он «кормил» СССР. Подробности смотрите в этой статье.

*признан иноагентом на территории РФ