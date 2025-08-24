«Абсолютная дискредитация российской культуры»: Виталий Бородин призвал проверить Филиппа Киркорова

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал Министерство культуры РФ проверить Филиппа Киркорова. В своем Telegram-канале политик заявил, что певец нецензурно выражается в публичном пространстве, чем позорит звание народного артиста России.

В личном блоге Виталий Бородин опубликовал резкие комментарии Филиппа Киркорова, адресованные подписчикам в соцсетях. Политический деятель обратил внимание на то, что певец, носящий звание народного артиста России, позволяет себе нецензурную брань в публикациях. Глава ФПБК убежден: таким образом артист подрывает имидж культуры в стране и позорит свое почетное звание. Политик призвал Министерство культуры обратить внимание на поведение знаменитости и принять соответствующие меры.

«В социальных сетях появились сообщения о том, что народный артист России Филипп Киркоров использует нецензурную лексику в своих публикациях. В связи с этим, у меня возникает вопрос к Министру культуры Ольге Любимовой: какие еще действия со стороны Киркорова должны произойти, чтобы были приняты меры? На мой взгляд, подобное поведение является абсолютной дискредитацией российской культуры со стороны данного исполнителя», — заявил Виталий Бородин.

Недавно о том, что звание народного артиста России обесценено в стране, рассуждал и Станислав Садальский. Актер отметил, что такие выдающиеся артисты, как Василий Шукшин, Владимир Высоцкий, Наталья Варлей и другие стали «никем» из-за чиновников, считающих, что они «не заслужили любовь зрителей».

«Перед вами артисты, которые не получили не то что званий народных, но даже заслуженных. Они никто. Не народные, а „инородные“, как горько шутил Олег Даль. Это мастера экрана и сцены, которые ушли в мир иной любимые народом, но не любимые государством», — подчеркнул артист.

Ранее Виталий Бородин заявил, что своим скандальным поведением Филипп Киркоров полностью обесценил звание народного артиста России: «Посмотрите на эту грязь».