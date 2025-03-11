Rolls-Royce и охраняемая вилла: как живет Алла Пугачева на Кипре

Проживающий на Кипре россиянин рассказал, что местным жителям давно известно о роскошной вилле Аллы Пугачевой на побережье. По его словам, недвижимость хорошо охраняется, а певица вместе с мужем, шоуменом Максимом Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ) ни в чем себе не отказывают.

«Зеленая изгородь в три этажа, камеры через каждые десять метров. Я вожу дочь на танцы и проезжаю мимо этой виллы. Помню, едем как-то там, а улицы все в поворотах, так что особенно не разгонишься, видим машину. А в ней Галкин* на переднем сидении рядом с водителем. А сзади Rolls-Royce с затонированными стеклами», - рассказал киприот по имени Андрей в беседе с aif.ru.

При этом он подчеркнул, что местных жителей жизнь сбежавших из России артистов не интересует. Кипр, по его словам, живет своей жизнью и своими проблемами.

«До Пугачевой киприотам нет никакого дела», - резюмировал собеседник издания.

При этом продюсер Нигилина Мельникова назвала Пугачеву давно сбитым летчиком.

«Пугачева известна на весь бывший СССР, но она уже все же пенсионерка, что она говорит и делает для сегодняшней эстрады не имеет прежней ценности. Алла Пугачева, забытая... Сегодня рулит молодежь», - сказала продюсер, добавив, что поклонники певицы давно разочаровались в ней.

Ранее сообщалось, что новое жилище 75-летней певицы и ее 48-летнего мужа уступает размерами подмосковному замку в деревне Грязь. Исполнительница обосновалась в двухэтажном доме с террасой и выходом к морю. Неподалеку от здания располагается причал для яхт. Примерная стоимость аналогичной недвижимости в этом районе составляет порядка 4 миллионов евро (387 миллионов рублей по текущему курсу -прим. ред.)

*Признан иностранным агентом на территории России