Виталий Бородин обвинил Алексея Жидковского в пропаганде ЛГБТ* и призвал отправить его на принудительное лечение

Глава Федерального проекта по безопасности и противодействию коррупции Виталий Бородин обвинил блогера Алексея Жидковского в пропаганде ЛГБТ* (Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) и потребовал отправить его на лечение.

Общественный активист высказался о блогере после недавней премии канала Fashion TV. Победителем в номинации «Инфлюенсер года» был назван Алексей Жидковский. На сцену он вышел с маникюром, накрашенными губами и глазами. В PROZVEZD отметили, что вскоре после блогера на сцену вышли дети с российским флагами - в рамках показа спортивной одежды бренда NEVA Алисы Лобановой.

«Мы будем проверять Fashion TV на пропаганду запрещенной в России организации ЛГБТ* и если все подтвердится, то может стоять вопрос и о возбуждении уголовного дела! Причем Алексей открыто всем своим внешним видом пропагандирует нетрадиционные ценности, если уж [Филипп] Киркоров это делает завуалировано, то Жидковский стремится показать себя со всех сторон», - заявил Бородин.

Активист добавил, что Жидковского «даже на СВО не направить - кто с ним в один окоп пойдет». Общественник назвал фэшн-блогера больным человеком, которого «нужно отправить на принудительное лечение в психиатрическую больницу, а не награды вручать».

Ранее мы сообщали, что Виталий Бородин обвинил Валерия Меладзе, Аллу Пугачеву и Лию Ахеджакову в ведении информационной войны против России.

*«Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ.