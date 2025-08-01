Виталий Бородин придумал наказание для Макаревича* за унижение композитора Пахмутовой

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин ответил лидеру рок-группы «Машина времени» Андрею Макаревичу* (признан иноагентом на территории РФ), оскорбившему композитора Александру Пахмутову. Политик призвал в своем Telegram-канале лишить музыканта российского гражданства.

Бородин назвал «бездарными» песни артиста, назвавшего плохим композитором Пахмутову, и заявил, что творчество Макаревича* «невозможно слушать».

Глава ФПБК придумал, как можно наказать лидера рок-коллектива за оскорбления в адрес народной артистки СССР. По мнению Бородина, экс-ведущего программы «Смак» нужно лишить российского гражданства и запретить ему выезд в страну на 50 лет.

Виталий добавил, что все уехавшие из России звезды с начала СВО — предатели родины.

В недавнем интервью Макаревич* сказал, что У Пахмутовой есть хорошие песни. В пример он привел композицию «Опустела без тебя земля». Однако, как отметил исполнитель, ее современное творчество оставляет желать лучшего.

Ранее на слова музыканта о композиторе резко ответил артист Юрий Антонов.

*признан иноагентом на территории РФ