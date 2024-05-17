«Виски на 500$ выпивает»: потерявшей миллионы певице-русофобке Наргиз придется петь за копейки в ресторанах США

Многие звезды, эмигрировавшие из Россию за границу, лишились огромных заработков. Без миллионных доходов осталась и певица Наргиз — ей запретили въезд в нашу страну после скандальных высказываний. Теперь артистка крайне редко выходит на сцену.

Как пишет mk.ru, Наргиз приходится на всем экономить и искать источники хоть какого-то дохода. Но с певицей не хотят связываться и прокатчики за рубежом. Продюсер Сергей Лавров считает, что артистке придется выступать в американских ресторанах.

Он пояснил, что певица не хочет работать за копейки, поскольку привыкла к хорошему доходу. Но она и не готова вернуться туда, откуда пришла. До участия в «Голосе» Наргиз работала в обычном американском ресторане за 300−500$ за вечер.

«А она только виски на 500$ выпивает ежедневно! Больших гонораров ей в Америке никто не дает», — пояснил продюсер.

Лавров считает, что ей предстоит выступать в тех ресторанов, из которых она ушла. В Узбекистане певицу видеть не хотят.

«Это мусульманская страна, там ее считают дьяволом в юбке», — добавил Лавров.

По его словам, Наргиз и в Казахстане пришла не ко двору. Певица пыталась организовать концерты в Европе, но все выступления отменились: было продано по 3−5 билетов. Поэтому, скорее всего, ей предстоит выступать в американских ресторанах.

В декабре прошлого года артистка заявила пранкерам Вовану и Лексусу, что хочет сжечь российский паспорт. После Наргиз Закирова публично отреклась от своей Родины. Теперь она выступает под флагами США и Израиля.