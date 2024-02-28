«Неблагонадежная страна»: Наргиз публично отреклась от Родины и похвасталась американским паспортом

Уроженка Узбекистана, певица Наргиз Закирова публично отреклась от своей Родины. Теперь она выступает под флагами США и Израиля.

Артистка ответила на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ) на вопрос фаната о том, попросили ли ее уехать из Узбекистана.

Наргиз призналась, что сама покинула «неблагонадежную» страну. Певица похвасталась: теперь она может выступать под любым флагом, намекнув на наличие американского и израильского гражданства.

53-летняя певица пообещала порадовать фанатов новыми песнями. Также она добавила, что не думает о финансах: для этого у артистки есть бухгалтер.

Отметим, что Наргиз неоднократно критиковала действия российских властей. В мае 2022 года ее задержали в аэропорту Домодедово и депортировали в Узбекистан. Певице закрыт въезд и на Украину из-за посещения Крыма.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин возмутился поведением Наргиз. За ее высказывания в адрес россиян с пранкерами Вованом и Лексусом он призвал повесить артистку на столбе. Также Пригожин назвал Закирову «мерзким существом».