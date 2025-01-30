Невестка Валерии рассказала, в какой стране планирует рожать

Невестка Валерии Лиана Шульгина заявила, что планирует рожать в России. Об этом стало известно из соцсетей.

В 2025 году Валерия во второй раз станет бабушкой. В семье сына артистки Арсения Шульгина ожидается пополнение. Сейчас Лиана Шульгина вместе с мужем находится в Дубае. Девушка в личном блоге рассказывает о том, как проходит ее беременность. По словам невестки певицы, она планирует роды в России.

«С совсем маленьким ребенком в конце мая как-то не хочется совершать перелеты. Поэтому мы приняли решение рожать в Москве. Мне кажется, что малышу будет хорошо весной в Москве, летом — вообще кайф», — рассказала она.

При этом девушка добавила, что если бы дата родов выпадала не на апрель, а на февраль, она бы рожала в Дубае.

Ранее мы писали о том, что Пригожин назвал откровения Ярошевского в книге о Валерии немужским поступком.