ВИП-ложи на концерте певицы Надежды Кадышевой продают за 400 тысяч рублей

Певица Надежда Кадышева проходит через новый этап в своей карьере. У артистки появилась молодая аудитория, благодаря которой она теперь собирает полные залы. Билеты на концерты стоят недешево, а некоторые места обходятся и вовсе в 400 тысяч рублей. Об этом сообщает Kp.ru.

На волне популярности Кадышева значительно подняла гонорары. Сейчас она получает за выступление 15-20 млн рублей. С кассовыми концертами у певицы тоже все хорошо. Например, ВИП-ложи продают за 400 тысяч рублей. Это не один билет, а проход на отдельный балкон в зале для 10 человек.

«Покупая ложу за 400 тысяч рублей, на брудершафт с Кадышевой вы шампанское пить не будете. ВИП-ложа - это что-то типа балкона, с которого можно узреть артистку. Но все равно она от вас будет далеко, - поделился промоутер Евгений Морозов.

ВИП-ложа предполагает собственные парковочные места, отдельные туалет и гардеробную, а также обслуживающий персонал. Кроме того, туда можно заказать еду по меню. Бесплатно предоставляются только закуски, тарталетки, вода, кофе, фрукты и шампанское.

Ранее певец Шура позавидовал популярности Надежды Кадышевой у молодежи.