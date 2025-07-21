Шура позавидовал популярности Надежды Кадышевой у молодежи. Об этом сообщает НСН.

Певец Шура прокомментировал недавно возросшую популярность исполнительницы Надежды Кадышевой. Напомним, песни знаменитости начали попадать в трендовые ролики в соцсетях, теперь на концертах артистки аншлаги, а большинство зрителей — молодежь.

По словам Шуры, он хотел бы добиться такой же популярности.

«Я очень люблю Кадышеву. Уникально у нее получилось заинтересовать молодежь. Сейчас такое же получается у Татьяны Булановой. Я все жду свой момент, конечно…» — рассказал он.

Певец добавил, что приветствует тренд на популяризацию музыки из 90-х.

«Эта музыка мелодичнее, по тексту у нас тоже все хорошо. Нет какого-то маразма», — объяснил он.

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