Виноваты журналисты: раскрыта реальная причина конфликта Стаса Михайлова и Пугачевой

Конфликт Стаса Михайлова и Аллы Пугачевой набирает обороты. Примадонна записала гневное видео в адрес бывшего коллеги, который обрушился с критикой на уехавших артистов. Однако в своей речи певец не называл конкретных имен.

Стас Михайлов сделал заявление об уехавших артистах после просмотра программы по одному из центральных каналов. На следующий день потрясенный увиденным артист не смог сдержать эмоций на концерте, посвященном 8 марта.

Тогда корреспонденты mk.ru поинтересовались, слышал ли он новую песню Пугачевой. Он сказал, что ее не слышал. После исполнитель заговорил об уехавших артистов, но не называя конкретных имен.

«Давайте так: все знают Михайлова, который никого не ругает. Я же никогда ни о ком не говорю, тем более, если не вижу человека в лицо. И в данном случае этого тоже не будет. Не будем называть по именам людей, которые говорят в адрес нашей страны нелицеприятные вещи», — приводят слова артиста корреспонденты.

Далее он сказал коронную фразу про то, что уехавшие звезды еще приползут на коленях. После журналисты другого издания добавили в заголовок имя Пугачевой, и новость переделали практически все СМИ. Но Михайлов мог иметь в виду совершенно других артистов, которые покинули страну.

Журналисты полагают, что Примадонна рада такому ажиотажу. Скорее всего, она заскучала за рубежом без концертов и светских мероприятий.

Напомним, Пугачева ответила оскорблением на высказывание Стаса Михайлова и дала ему совет.