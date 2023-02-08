«Виноваты в этом будут все»: Стас Ярушин набросился на молодого гардеробщика

Звезда сериала «Универ» Стас Ярушин не боится резко высказываться в адрес коллег и людей из своего окружения. Недавно актер набросился на молодого человека, который работает гардеробщиком.

Знаменитость опубликовал в личном микроблоге историю, связанную с молодым человеком, с которым часто пересекается. На протяжении месяца он наблюдал за тем, как парень забирает и выдает верхнюю одежду.

«В одном заведении сидит парень в гардеробе, лет 25–27. Работает! Шмотки по биркам раздает! Я понимаю, что все работы хороши, все работы нам важны или нужны… Или как там? Неважно! Ну, короче, он куртку отдал и обратно сел на табуреточку, знаете, что делать? «Тикток» смотреть! И так всегда, как я его вижу!» – написал 42-летний артист в своем Telegram-канале.

Знаменитость признался, что сначала ему было жаль молодого человека, а потом он пригляделся и возмутился.

«А какого .... ты книжку не читаешь? А сидишь тут в свои годы, а через десять лет будешь выносить всем мозг, что ты жизнью недоволен своей?! И виноваты в этом будут все, кроме тебя! Я даже уверен, что и мне достанется», – поделился эмоциями звезда.

Стас отметил, что в жизни бывают разные ситуации, но «сдаваться вот так, в гардеробе» не стоит.

Поклонники не поддержали артиста и написали, что парень мог оказаться в затруднительном положении. А, возможно, его просто не берут на другое место. Многих разочаровала публикация Ярушина и они отметили, что его работа ничем не лучше, чем у парня в гардеробе.

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