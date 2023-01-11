Стас Ярушин и Лариса Долина закрутили роман

Примадонна отечественного джаза покорила страну своей знаменитой концертной программой Анатолия Кролла в том самом 1981-м, когда Стасик Ярушин только появился на свет.

И потому их совместный трек «Я один» вызвал у поклонников и журналистов целую кучу вопросов. В том числе, самого интимного свойства.

Ничего подобного! – сразу пояснил 41-летний певец и шоумен. – В основу композиции легла история любви двух людей, у которых большая разница в возрасте. Они были вместе много лет назад, но чувства до сих пор живы».

У Ярушина с Долиной в прошлом ничего не было. Будет ли в будущем?

После успешной работы над треком исполнители пересекались на форуме Леонида Агутина в Сочи, потом Лариса Александровна пригласила Стаса к себе на день рождения.

У нас постепенно сложились теплые, классные, приятельские отношения, - говорит Ярушин. – Но не думаю, что слушатели припишут нам роман.

Сейчас актер цитирует Пушкина («Любви все возрасты покорны») и признается, что Долина – настоящий профессионал и «что-то сделать с ней тяп-ляп не получится в любом случае».