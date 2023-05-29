Виноваты не уколы красоты: у Аллы Пугачевой произошел выворот века

Певица Алла Пугачева появилась на концерте группы «Машина времени» в Израиле и заставила о себе говорить. В Сети стали обсуждать странную внешность артистки: опухшее лицо и заплывшие глаза. Пластический хирург Артур Дзотцоев объяснил, почему Примадонна так изменилась внешне.

Специалист сравнил свежее видео с фотографиями предыдущих периодов и не увидел значительных изменений.

«Отличается лишь позиция бровей, макияж на веках и то, что контуры стали глаже…», - отметил Дзотцоев.

Он предположил, что Пугачевой ввели собственный жир, но не филлер. Чтобы приподнять брови, использовали ботокс.

Что касается лица, то Пугачева успела до этого в буквальном смысле перекроить его. Хирург заявил, что могли быть выполнены «эндоскопическая подтяжка средней зоны лица, лба и височных областей, SMAS-подтяжка лица с имплантом в подбородок, а также подтяжка верхней губы (булхорн), так как лицо выглядит переподтянутым».

Что касается глаз, то тут виноваты не уколы красоты. Хирург объяснил: «По всей видимости, у Аллы Борисовны в какой-то период жизни произошел выворот века. Итог: потребовалось укоротить веко, сместились линии роста ресниц».

Затем Пугачевой могли сделать подтяжку лица с двух сторон, что в свою очередь влияет на прищуривание.

«При улыбке на последнем видео мы видим, что с глазами что-то не так, а фактически выключена часть круговой мышцы глаза», - заключил врач в разговоре с aif.ru.

В середине мая появилась информация, что у Пугачевой может прогрессировать сахарный диабет. О своем диагнозе певица рассказала в 2010 году. Из-за диабета когда-то артистке отказали в проведении операции по коррекции лица. Тогда же она решила, что будет стареть без пластики.