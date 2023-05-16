НАШ ШОУБИЗ
23:00, 16 мая 2023
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Диабет прогрессирует: концерт в зараженном радиацией городе стал причиной болезни Пугачевой

Прогрессирует сахарный диабет: появились подробности состояния 74-летней Аллы Пугачевой.

Диабет прогрессирует: концерт в зараженном радиацией городе стал причиной болезни Пугачевой

Фото: Lomohov Anatoly/East News

У 74-летней певицы Аллы Пугачевой прогрессирует сахарный диабет. Об этом сообщило издание «Дни.ру» со ссылкой на врачей.

Примадонна рассказала о диагнозе в 2010 году. На встрече со священником за границей ей предложили вино, но Пугачева заявила: «Я не могу, у меня диабет».

Говоря о причинах болезни, издание отмечает: «Эндокринная система, которая после концерта в зараженном радиацией Чернобыле у Пугачевой не в порядке, и стала причиной выявленного сахарного диабета».

В связи с повышенным сахаром в крови у Пугачевой возникли другие нарушения: гормональные, метаболические.

Издание приводит слова самой артистки, которая когда-то обратилась в московскую клинику для консультации по поводу коррекции лица. Ей отказали из-за проблем с сердцем и диабета.

«Так что придется мне стареть красиво, без всяких пластических операций», - говорила певица тогда.

Климат, в котором проживает Пугачева сейчас, ей противопоказан. В Израиле уже 28 градусов жары. Поэтому певица уедет на лето в более прохладное место – Юрмалу.

Источник фото:Lomohov Anatoly/East News
Источник:Дни.ру
Теги:
Алла Пугачева
сахарный диабет
радиация
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