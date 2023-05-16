Диабет прогрессирует: концерт в зараженном радиацией городе стал причиной болезни Пугачевой

У 74-летней певицы Аллы Пугачевой прогрессирует сахарный диабет. Об этом сообщило издание «Дни.ру» со ссылкой на врачей.

Примадонна рассказала о диагнозе в 2010 году. На встрече со священником за границей ей предложили вино, но Пугачева заявила: «Я не могу, у меня диабет».

Говоря о причинах болезни, издание отмечает: «Эндокринная система, которая после концерта в зараженном радиацией Чернобыле у Пугачевой не в порядке, и стала причиной выявленного сахарного диабета».

В связи с повышенным сахаром в крови у Пугачевой возникли другие нарушения: гормональные, метаболические.

Издание приводит слова самой артистки, которая когда-то обратилась в московскую клинику для консультации по поводу коррекции лица. Ей отказали из-за проблем с сердцем и диабета.

«Так что придется мне стареть красиво, без всяких пластических операций», - говорила певица тогда.

Климат, в котором проживает Пугачева сейчас, ей противопоказан. В Израиле уже 28 градусов жары. Поэтому певица уедет на лето в более прохладное место – Юрмалу.