Виноваты квадроберы: Михаил Боярский отказался обсуждать свою роль волка в фильме «Мама»

Квадроберы вызывают опасение у актера Михаила Боярского. Из-за нежелания ассоциироваться с ними знаменитость даже не захотел отвечать на вопросы о фильме «Мама». В нем народный артист сыграл волка, передает Telegram-канал Mash.

В честь 48-летия кинокартины журналисты позвонили Боярскому, чтобы обсудить ленту. При этом, по утверждению работников прессы, они не хотели задавать Михаилу вопросы про квадроберов и как-то касаться этой темы.

Но, несмотря на это, актер отказался от комментариев. Журналисты считают, что тот опасается новомодной темы. Боярскому могло показаться, что его приятную ностальгию перекрутят в активную поддержу движения квадроберов.

Ранее актер Сергей Безруков вступился за квадроберов. Он сравнил их увлечение с занятиями на первом курсе актерского факультета.