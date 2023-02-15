Виноваты деньги: почему Павел Прилучный разведется с Зепюр Брутян

Актер Павел Прилучный демонстрирует полную идиллию в браке с молодой красавицей Зепюр Брутян. В предыдущих отношениях Агата Муцениеце публично обвиняла мужчину в абьюзе и насилии. Поклонники не исключают, что ситуация может повториться.

Воронежский колдун Денис Брендер в беседе с PROZVEZD заявил, что люди не меняются.

«Павел – человек импульсивный с подвижной психикой. И, как у любого талантливого человека, у него случаются срывы. К сожалению, от этого страдают находящиеся рядом с ним люди. Я вижу, что Зепюр еще наплачется из-за Прилучного. Но сейчас у этой пары эмоциональный подъем, ведь они в ожидании рождения малыша», – говорит колдун.

Избранница пока официально не объявляла о своем «интересном положении». Но на сцену выходит с округлившимся животиком, который уже невозможно скрывать. СМИ пишут, что она должна родить в мае.

«Павлу стоит поберечь жену – запретить ей выходить на сцену и посещать светские рауты. Ей как можно больше нужно отдыхать и беречь ребенка. Есть угроза выкидыша. Однако, при этом я вижу, что у пары еще есть и финансовые проблемы. Скорее всего, Павел и Зепюр влезли в какие-то долги, которые сейчас висят над ними, как дамоклов меч. Я думаю, им двоим сейчас просто приходится работать в поте лица», – убежден Денис.

По словам колдуна, в будущем супругов ждут разногласия и ссоры.

«К сожалению, у Прилучного и Брутян довольно мрачные перспективы. Скорее всего, долги в будущем станут причиной их семейных конфликтов. Артисты постараются сохранить брак, но на это у них не хватит ни воли, ни жизненного потенциала», – заключил Брендер.

Ранее мы писали о том, как беременная супруга Павла Прилучного застала его врасплох среди ночи.