«А я тебя спалила»: беременная супруга Павла Прилучного застала его врасплох среди ночи
Беременная жена Павла Прилучного следит за тем, во сколько он возвращается домой.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Актер Павел Прилучный счастлив в браке с молодой женой Зепюр Брутян. Звезда сериала «Мажор» очень быстро связал себя узами брака и неожиданно для всех начал транслировать семейную жизнь в соцсетях. Пока беременная избранница артиста сидит дома, он до ночи где-то пропадает. На днях девушка показала, как застала Павла врасплох.
Брюнетка сняла видео, на котором актер возвращается домой среди ночи. Мужчина не ожидал, что избранница будет ждать его прямо возле дверей. Павел громко рассмеялся и протянул ей букет цветов. Оказалось, что он хотел сделать Зепюр сюрприз.
«А я тебя спалила», – говорит на кадрах супруга артиста.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
В конце ролика за Прилучным увязались их четвероногие питомцы. Собаки начали кусать мужчину за ноги, а он от них отворачивался. Все это сопровождалось смехом. Поклонники были рады видеть пару в таком хорошем настроении. Они отметили, что Павел – настоящий романтик.
В одном из интервью девушка рассказывала, что любимый дарит ей букеты не только по праздникам. Брутян любит, чтобы дома всегда были свежие цветы.