«А я тебя спалила»: беременная супруга Павла Прилучного застала его врасплох среди ночи

Актер Павел Прилучный счастлив в браке с молодой женой Зепюр Брутян. Звезда сериала «Мажор» очень быстро связал себя узами брака и неожиданно для всех начал транслировать семейную жизнь в соцсетях. Пока беременная избранница артиста сидит дома, он до ночи где-то пропадает. На днях девушка показала, как застала Павла врасплох.

Брюнетка сняла видео, на котором актер возвращается домой среди ночи. Мужчина не ожидал, что избранница будет ждать его прямо возле дверей. Павел громко рассмеялся и протянул ей букет цветов. Оказалось, что он хотел сделать Зепюр сюрприз.

«А я тебя спалила», – говорит на кадрах супруга артиста.