Виновата Решетова? Ксения Бородина уволила своего стилиста Алеко

Блогерша Ксения Бородина приняла решение перестать работать с другом-стилистом Алеко. На протяжении долгого времени они вместе появлялись на мероприятиях, однако в последнее время экс-ведущая «Дома-2» вдруг прекратила общаться с ним.

В личном блоге Ксения призналась, что сменила стилиста. Теперь она будет сотрудничать с человеком, который одевает телеведущую Иду Галич. К слову, ее хвалят за стиль, а образы Бородиной, подобранные Алеко, нередко критиковали.

Что именно произошло между друзьями и уволила ли Бородина стилиста со скандалом или нет – неизвестно. В Сети обсуждают, что прекращение работы Алеко с блогершей совпало со временем, когда он вновь стал общаться с моделью Анастасией Решетовой. Они вместе уже несколько раз выходили в свет, и стилист даже брал у экс-возлюбленной рэпера Тимати интервью.

Отметим, что Ксения Бородина теперь везде появляется со своим бойфрендом Николаем Сердюковым, о котором рассказала поклонникам этим летом. Пара не скрывает чувств на публике и даже заговаривает о свадьбе. Правда, телеведущая, как признается, пока не готова отправиться в ЗАГС.

Ранее возлюбленный Ксении Бородиной пообещал посвятить ей песню.