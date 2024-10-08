«Обязательно будет»: бойфренд Ксении Бородиной пообещал посвятить ей песню

Возлюбленный телеведущей Ксении Бородиной пообещал посвятить ей песню. Николай Сердюков в беседе с журналистами заявил, что готов написать для избранницы трек.

Пара побывала на премьере фильма про группу «Руки Вверх!». Сердюков рассказал, что готов как Сергей Жуков, посвятить любимой музыкальное произведение. Они не отходили друг от друга ни на шаг и даже с корреспондентами общались вместе.

Бородина высказалась о группе и заявила, что «Руки Вверх!» являются легендарным и вечным явлением, а их песни будут актуальны много лет.

«Сергей единственный - ну, на пару вместе с "Иванушками", наверное, - кто удержал свою аудиторию. Но больше никто не собрал "Лужники". Он большой молодец, умница. Это Артист с большой буквы, который до сих пор своей добротой, своим теплом и своими ностальгическими песнями поднимает нам настроение. Потому что эти песни актуальны даже для нашего поколения, даже для моих детей», – поделилась Ксения.

Известно, что Жуков посвящает жене произведения. Телеведущая улыбнулась после вопроса о том, хотела бы она, чтобы любимый посвящал ей треки. А ее бойфренд не растерялся и прямо ответил на вопрос.

«Хорошо! Обязательно будет песня! Я вам обещаю!» – цитирует Николая газета «Жизнь».

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