«Виновата»: актриса Мельникова вмешалась в личную жизнь Алексея Нилова

Актриса Анастасия Мельникова рассказала, как устроила личную жизнь Алексею Нилову. Подробностями она поделилась в эфире программы «Малахов» на телеканале «Россия».

Нилов уж много лет счастлив в браке с женой Еленой. Оказалось, что влюбленные познакомились на съемках детективного сериала «Улицы разбитых фонарей». Их свела именно Мельникова, она в шутку сказала, что «виновата» в этом.

Актриса отметила, что в один из съемочных дней коллега плохо себя чувствовал. Так как Анастасии нужно было идти в кадр, то она попросила Елену уговорить Алексея выпить чашку чая. Именно так сблизились и до сих пор вместе.

«Леночка села, напоила чаем, и, к счастью нашему великому, вот уже 20 лет Леночка приносит нашему Лешеньке чай», – поделилась звезда.

По словам Нилова, в тот момент он был очень уставшим и плохо себя чувствовал. Елена поддержала его, и за разговорами прошла вся ночь. Сразу после съемок они отправились домой вместе. Мужчина говорит, что тогда читал спутнице стихи, и был очень впечатлен.

«С утра я говорю: «Пошли домой?». Она отвечает: «Ну, пошли домой». И вот 20 лет мы не расстаемся», – признался Алексей.

Ранее мы писали о том, что певец Николай Басков раскрыл подробности своей личной жизни. Народный артист РФ не скрывает что уже давно живет один, и это его полностью устраивает. В недавнем интервью он заговорил о гостевом браке.