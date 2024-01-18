Николай Басков рассказал подробности личной жизни: «Гостевой брак меня совершенно устраивает»

Народный артист РФ Николай Басков редко делится подробностями личной жизни. Певец не скрывает, что уже давно живет один, и его это устраивает. В недавнем интервью Басков признался: ему нравятся отношения, в которых партнеры находятся в гостевом браке.

47-летний артист отметил, что у каждого человека свой ритм жизни, и на данный момент он не готов делиться с кем-либо своим личным пространством.

«Сейчас я не готов к тому, чтобы жить в одном доме с кем-то. Я привык жить один. И гостевой брак меня совершенно устраивает», — рассказал Николай в интервью Арману Давлетьярову на YouTube.

Певец рассказал и о том, какие девушки его привлекают. Он признался, что быстро может влюбиться, но также стремительно потерять интерес. Ему необходима постоянная эмоциональная подпитка.

Басков описал типаж девушки, которая могла бы завладеть его сердцем: она должна быть с непростым характером. Артисту нравится добиваться расположения женского пола, и он любит препятствия.

«Встречал красивых и простых — все это быстро заканчивалось», — рассказал он.

На протяжении семи лет Басков был в браке с дочерью своего продюсера Светланой Шпигель. У супругов родился сын Бронислав, которого бывшая жена певца увезла за границу.

Ранее Николай Басков рассказал, что выступал на корпоративе в честь дня рождения собаки.