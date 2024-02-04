Виноват Кологривый? Александру Гордону вызвали «скорую» в студии шоу «Закрытый показ»

Российскому телеведущему Александру Гордону стало плохо на съемках шоу «Закрытый показ» на Первом канале. У него выявили аритмию, сообщает Telegram-канал Baza.

Гордону стало плохо в студии телеканала. Ему сразу же вызвали скорую. Приехавшие на место медики диагностировали у ведущего аритмию. Журналисту сделали укол, и он вернулся к работе.

Напомним, ранее телеведущий поругался с актером из «Слова пацана» Никитой Кологривым на шоу «Закрытый показ». Все началось с того, что Гордон попросил актера, который был гостем программы, высказать свое мнение о художественном фильме «Подельники». Ответ Никиты не удовлетворил Александра. Он заявил, что не пошел бы смотреть эту картину, если бы ему довелось услышать такое длинное описание. Правда, пока неизвестно, стал ли конфликт причиной плохого самочувствия Гордона.