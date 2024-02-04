Поругался с ведущим в первые же минуты: Кологривый покинул шоу Александра Гордона со скандалом

Шоу «Закрытый показ» с Александром Гордоном и Никитой Кологривым обернулось скандалом. Звезда «Слова пацана» покинул студию на первых минутах телепередачи. Актер поругался с ведущим, а тот предложил ему уйти.

Все началось с того, что Гордон, автор шоу и его ведущий, попросил Кологривого, который был гостем, высказать свое мнение о художественном фильме «Подельники». Ответ Никиты не удовлетворил Александра. Он заявил, что не пошел бы смотреть эту картину, если бы ему довелось услышать такое длинное описание.

Это возмутило звезду «Слова пацана». Он предложил ведущему закончить саму передачу тремя словами. Тогда Гордон напомнил Кологривому, что тот в любой момент может покинуть студию, так как его здесь никто не держит. После этого Никита поднялся с места и ушел. Напоследок он сказал, что Александр еще сам когда-нибудь придет к нему на программу, где они поменяются местами.

Ранее стало известно о сумме гонорара Кологривого за «Слово пацана». Продюсер Новицкая считает, что он получил не менее 1 млн рублей.