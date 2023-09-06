Родила учительница: 54-летний актер Сергей Астахов снова стал отцом

У 54-летнего актера Сергея Астахова родился сын Александр, об этом сообщает сайт «7Дней.ru».

О беременности Виктории Савкеевой, которая раньше работала учительницей младших классов, было известно еще в феврале. Тогда возлюбленные рассказывали, что мечтают о мальчике. Как сообщают СМИ, общий первенец появился у пары накануне. Малыша назвали Александром, он весит 3600 граммов, а его рост — 50 см.

Александр — второй ребенок Сергея Астахова. У актера есть 25-летняя дочь Мария от Виктории Адельфиной. Интересно, что несмотря на длительные отношения с нынешней возлюбленной, Астахов не планирует заключать с ней официальный брак.

«Для чего надо обязательно расписаться, чтобы успокоиться? Мы и так спокойны и счастливы вот уже девять лет. Наверное, как мужчина я должен сделать так, чтобы Вика носила мою фамилию, чтобы вообще не было ни у кого вопросов. Но почему мы должны отвечать кому-то на эти вопросы? Мы живем для себя: я — для нее, а она — для меня», — рассказывал артист.

Напомним, актер Сергей Астахов был дважды женат. Первой супругой стала Наталья Комардина, с которой он познакомился во время учебы в университете. Со своей второй женой, Викторией, он развелся в 2011 году.

Ранее мы писали о том, что жена Алексея Янина рассказала о состоянии находящегося в реанимации актера. До этого в СМИ распространялась информация о смерти артиста, которая оказалась фейком.