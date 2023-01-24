Поклонники певицы Лены Темниковой поздравляют ее с беременностью

Некоторые фанаты поп-дивы не верят в то, что Лена действительно беременна. Они предполагают, что девушка просто плотно поела перед выступлением. Сама артистка никак не комментирует слухи.

Напомним, что Темникова счастлива в браке с президентом контент-провайдера Дмитрием Сергеевым. У них есть дочь Александра, которой сейчас 7 лет.

Ранее мы писали о том, как артистка жаловалась на проблемы со здоровьем. Лена призналась в разговоре с подписчиками, что ее беспокоят боли в спине. Звезда рассказала, что уже нашла тренера и нутрициолога, благодаря которой «уже может ровнее сидеть».