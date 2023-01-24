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20:45, 24 января 2023
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Поклонники певицы Лены Темниковой поздравляют ее с беременностью

Поклонники певицы Лены Темниковой поздравляют ее с беременностью

Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывшая солистка группы Serebro Елена Темникова редко делится подробностями личной жизни. Она продолжает давать концерты, но ничего не рассказывает о семье. Внимательные поклонники обратили внимание, что девушка на одном из последних выступлений вышла на сцену в кофточке, которая подчеркнула ее округлившийся живот.

37-летняя звезда опубликовала отрывок с концерта в Астане. На кадрах она исполняла песню в темной кофте и белых брюках. Подписчики обсудили внешность Темниковой и принялись поздравлять ее с беременностью.

Поклонники певицы Лены Темниковой поздравляют ее с беременностью

Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Некоторые фанаты поп-дивы не верят в то, что Лена действительно беременна. Они предполагают, что девушка просто плотно поела перед выступлением. Сама артистка никак не комментирует слухи.

Напомним, что Темникова счастлива в браке с президентом контент-провайдера Дмитрием Сергеевым. У них есть дочь Александра, которой сейчас 7 лет.

Ранее мы писали о том, как артистка жаловалась на проблемы со здоровьем. Лена призналась в разговоре с подписчиками, что ее беспокоят боли в спине. Звезда рассказала, что уже нашла тренера и нутрициолога, благодаря которой «уже может ровнее сидеть».

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