Поклонники певицы Лены Темниковой поздравляют ее с беременностью
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Бывшая солистка группы Serebro Елена Темникова редко делится подробностями личной жизни. Она продолжает давать концерты, но ничего не рассказывает о семье. Внимательные поклонники обратили внимание, что девушка на одном из последних выступлений вышла на сцену в кофточке, которая подчеркнула ее округлившийся живот.
37-летняя звезда опубликовала отрывок с концерта в Астане. На кадрах она исполняла песню в темной кофте и белых брюках. Подписчики обсудили внешность Темниковой и принялись поздравлять ее с беременностью.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Некоторые фанаты поп-дивы не верят в то, что Лена действительно беременна. Они предполагают, что девушка просто плотно поела перед выступлением. Сама артистка никак не комментирует слухи.
Напомним, что Темникова счастлива в браке с президентом контент-провайдера Дмитрием Сергеевым. У них есть дочь Александра, которой сейчас 7 лет.
Ранее мы писали о том, как артистка жаловалась на проблемы со здоровьем. Лена призналась в разговоре с подписчиками, что ее беспокоят боли в спине. Звезда рассказала, что уже нашла тренера и нутрициолога, благодаря которой «уже может ровнее сидеть».