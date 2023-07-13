Нахамила с порога: Александр Солодуха вспомнил о скандальном знакомстве с Аллой Пугачевой

Знаменитый советский и белорусский певец Александр Солодуха поделился историей скандального знакомства с Аллой Пугачевой. Об этом сообщает mk.ru.

В Витебске прямо сейчас проходит международный фестиваль искусств, где появился Александр Солодуха. Исполнителя хита «Здравствуй, чужая милая» заметили на творческом вечере музыкальной группы «Аура». За кулисами 64-летнего артиста встретили корреспонденты «МК».

«С Аллой мы не дружим, но она ко мне всегда хорошо относилась», – начал он.

Первая встреча Александра Солодухи со знаменитой певицей состоялась в 1995 году. Тогда она выступала в Доме Офицеров в Минске. Композитор Эдуард Семенович Ханок завел артиста к Алле в гримерку, при этом у самого Ханка были с ней на тот момент довольно напряженные отношения.

«Ну что, опять приперся?» – сразу выпалила Пугачева, как только увидела Эдуарда Семеновича.

Ханок ответил, что пришел представить белорусского певца. Но Алла и на этот раз не сдержалась, нагрубив заодно и Солодухе. Исполнительница «Арлекино» заявила, что каждое ее утро начинается только с одной песни «Здравствуй, чужая милая» Но Александра это ничуть не смутило.

«А тогда я действительно звучал из каждого утюга», – цитирует певца mk.ru.

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