«Винегрет из мата, обещаний расправы и откровенного фашизма»: внука Ильи Резника затравили в московском вузе

Названный в честь легендарного поэта внук Ильи Резника в течение двух месяцев подвергается травле в московском вузе. Молодого человека оскорбляют по национальному признаку, сообщил его отец Максим в беседе с mk.ru.

По словам мужчины, сын учится на третьем курсе продюсерского факультета ГИТРа (Институт кино и телевидения). До недавнего времени у Ильи не было проблем с одногруппниками, однако потом среди них появилась шайка хулиганов.

Они преследователи Резника и задирали его. Это происходило как в институте, так и за его пределами. В связи с этим отец студента решил обратиться в Следственный комитет.

«Винегрет из мата, обещаний расправы и откровенного фашизма. Нацизм лезет, что называется, из всех щелей. Это, конечно, кошмар и уголовщина: там и про Гитлера, и про евреев в печах, и что они готовы сделать со всей нашей семьей… У нас сохранены все сообщения», — рассказал Резник.

Ранее сын Николая Караченцова заявил, что внук Петр стал копией знаменитого деда. Но при этом молодой человек не задумывался о творческом будущем.