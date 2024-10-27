«Нащупал свой путь»: сын Николая Караченцова заявил, что его внук вырос копией знаменитого деда

Сын Николая Караченцова заявил, что внук вырос копией знаменитого деда.

Наследник актера Андрей рассказал, что его ребенок очень похож на своего известного родственника. По словам мужчины, Петр обладает не только схожими манерами и походкой, ведь он даже жестикулирует и выражает свои эмоции, как дедушка.

Однако, несмотря на такие сходства, юноша еще ни разу не задумывался о творческом будущем и о сцене.

Сын Караченцова признался, что его ребенок обладает математическими наклонностями: уже с пятилетнего возраста Петр мог умножать в уме двузначные числа. Сейчас парень учится на факультете прикладной математики в МФТИ. При этом Андрей счастлив тому, что его наследник пошел в собственном направлении, которое он связал с личными предпочтениями.

«Я рад, что сын нащупал свой путь. В этом плане я придерживаюсь стратегии своего папы — не навязать ребенку авторитет, а дать ему карт-бланш, возможность выбора», — сказал Андрей Караченцов в беседе с изданием Kp.ru.

Также мужчина добавил, что у его отца никогда не было звездной болезни на фоне такой популярности. Артист всегда отличался простодушием, добротой и юмором. За этого его любили не только родственники и друзья, но и его поклонники.

Напомним, что 27 октября Николаю Караченцову могло бы исполниться 80 лет.

Ранее мы писали о том, как Людмила Поргина продлила жизнь Николаю Караченцову.