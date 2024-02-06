Виллу Софии Ротару в Ялте могут передать под Дворец бракосочетания

Виллу певицы Софии Ротару в Ялте предложили передать под Дворец бракосочетания из-за ее антироссийских высказываний и помощи украинской армии. С подобным предложением выступил сенатор Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков, передает ТАСС.

В здании, как считает сенатор, можно разместить Дворец бракосочетания, которому требуется новое помещение. Цеков также отметил, что Ротару не имеет права носить звание почетного гражданина Ялты.

«Отличное расположение виллы, это набережная Ялты. Так что для Дворца бракосочетания вполне подходит», — высказался автор инициативы.

Уточняется, что недвижимость Ротару расположена в самом центре Ялты. Бывший концертный директор исполнительницы Сергей Лавров заявлял, что у виллы отсутствует отдельный въезд, бассейн и личный пляж. Звезда также обладает квартирой площадью 120 кв. м в Москве.

Накануне стало известно, что в Крыму Софию Ротару собираются лишить звания почетного гражданина Ялты. С заявлением с подобной просьбой в парламент города обратилась общественная организация «Русская община Крыма».