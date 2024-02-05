В Крыму певицу Софию Ротару хотят лишить звания почетного гражданина Ялты, об этом сообщает Kp.ru.

Глава администрации Ялты Янина Павленко в соцсетях заявила, что парламент города готов рассмотреть заявление «Русской общины Крыма» с просьбой лишить Софию Ротару звания почетного гражданина Ялты.

Чиновница заявила, что поддерживает инициативу активистов.

«За 10 лет со дня воссоединения Крыма с Россией в Ялте она не появлялась, позиция ее ясна», — написала она в соцсетях.

Однако Павленко все же решила узнать мнение местных жителей, разместив в своем канале голосование. На 19:00 5 февраля в голосовании приняли участие 676 человек — 76% поддержали инициативу, 24% выступили против лишения почетного звания певицы.

Ранее мы писали о том, что София Ротару впервые за долгое время вышла на связь и поздравила с годовщиной свадьбы сына Руслана.