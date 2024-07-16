Вилла с видом на море: где сейчас живет покинувшая Россию Кристина Орбакайте

Певица Кристина Орбакайте, уехавшая из России, активно продолжает путешествовать. Так, летом артистка уже успела посетить Португалию и Перу, а на днях поселилась вместе с супругом, бизнесменом Михаилом Земцовым, и 12-летней дочерью Клавдией на роскошной вилле с видом на море, однако не стала раскрывать свое точное местонахождение. Знаменитость поделилась кадрами в личном блоге.

Исполнительница хита «Перелетная птица» опубликовала в соцсети кадры с виллы. На видео предстала 12-летняя дочь Кристины Орбакайте Клавдия. Девочка плавала в бассейне с кристально чистой водой с видом на море.

Напомним, в марте у певицы сорвался гастрольный тур по городам России. Она смогла выступить только в Москве и Санкт-Петербурге. В конце июня Кристина Орбакайте дала несколько концертов в четырех городах Израиля. Однако, судя по появившимся в Сети кадрам, тур знаменитости не увенчался успехом: на опубликованных с концертов кадрах видно, что зрительные залы были небольшими и наполовину пустыми.

Последние два года Кристину Орбакайте активно критикуют в связи с отъездом из России Аллы Пугачевой в 2022 году. Певица и сама уже долгое время живет в Нью-Йорке вместе с семьей. После недавней массовой отмены концертов в России артистка выступает лишь в маленьких залах.

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