Солист «Непары» Александр Шоуа подтвердил роман с Викторией Талышинской. Об этом он рассказал на YouTube-канале Fametime TV.

Еще во время основания группы «Непара» в 2002 году ходили слухи о романтических отношениях между солистами Александром Шоуа и Викторией Талышинской. Впрочем, сами они отрицали эту информацию долгие годы даже после распада коллектива.

Однако сейчас Шоуа неожиданно признался, что между солистами был роман.

«Был ли у нас роман? Ну, это было давно… Да, это было в самом начале», — рассказал он.

При этом Шоуа подчеркнул, что причиной разногласий в дуэте стали вовсе не проблемы в личной жизни.

«В 2005 году стали постепенно портиться отношения. Это был такой наклон в сторону распада, и он длился еще 15 лет. Терпели друг друга ради группы? Да», — добавил певец.

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