Викторию Боню сняли с Эвереста и экстренно доставили в госпиталь на вертолете

Викторию Боню эксктренно сняли с Эвереста и доставили в госпиталь на вертолете.

45-летняя телеведущая прервала восхождение на высочайшую вершину Земли из-за ухудшения здоровья. На днях Боня поделилась, что она столкнулась со сложностями во время восхожения на Эверест.

Оказалось, что блогерша почувствовала себя плохо в послдение сутки, из-за чего ей даже пришлось экстренно надевать кислородную маску и спать с ней ночью. Виктория поделилась, что через силу ходила на прогулку и еле-еле набрала 200 метров, так как ноги и руки были ватные.

Виктория Боня снова вышла на связь и объяснила, что ей не удалось нормализовать свое состояние. По этой причине она приняла решение спуститься на 2,5 тысяч метров вниз, чтобы быстрее восстановиться.

Телеведущую экстренно доставилиа в больницу на вертолете, где врач сообщил ей, что у нее вирус и потребуется несколько дней на выздоровление.

«Я не хочу оставаться на высоте 3000 метров и, скорее всего полечу в Катманду. Там я быстрее приду в себя и с новыми силами, когда выздоровею, полечу обратно на Эверест. Пока план такой. Мечтаю о теплом воздухе во время сна, горячей ванне и вкусной еде», — поделилась Виктория. В итоге она оказалась в госпитале вместе с еще одним мужчиной. Так что мы вдвоем будем восстанавливаться», — раскрыла Виктория.

Ранее мы писали о том, что телеведущая Виктория Боня отправилась на Эверест для встречи с Богом.