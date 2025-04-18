«Это будет очередная встреча с Богом»: Виктория Боня отправилась на Эверест

Несколько лет назад телеведущая Виктория Боня увлеклась альпинизмом. Ей уже удалось покорить вершины высотой 8 тыс. метров. На этом знаменитость не остановилась – блогер собралась совершить восхождение на Эверест.

Желание покорить Эверест у Бони появилось давно – более 10 лет назад. И вот, наконец, желание Виктории осуществится.

Бывшая участница «Дома-2» собирается не просто взойти на вершину, но и встретить там Бога.

«Это будет очередная встреча с Богом и еще более глубокое познание себя», - призналась знаменитость в социальных сетях.

В августе 2024 года Боня поднялась на вершину Монблан-дю-Такюль в Альпах, высота которой составляет 4 248 м, а в сентябре того же года покорила гору в Гималаях Манаслу высотой 8 163 м.

Гора Джомолунгма, известная как Эверест, признана высочайшей вершиной Земли. Ее высота составляет 8 848 м.

Ранее Виктория Боня сообщила, что альпинист Тенджи Шерпа, с которым она ходила в поход на свой первый восьмитысячник, отказался подниматься с ней на Эверест. По словам знаменитости, она расплакалась, узнав о решении специалиста.