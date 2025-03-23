Виктория Талышинская рассказала, что дочь помогла ей пережить предательство Шоуа

Экс-солистка группы «Непара» Виктория Талышинская рассказала о предательстве коллеги по сцене. Она призналась, что болезненно переживала распад коллектива и дальнейшую карьеру Александра Шоуа.

«Больше всего задело даже не то, что ушел мой партнер, а то, как сложились обстоятельства позже, когда оказалось, что это не он ушел в сольное плавание, а на мое место он взял двух других вокалисток и поет тот же репертуар», — разоткровенничалась Виктория в программе «Основано на реальных событиях» на НТВ.

По словам певицы, в то время она только недавно впервые стала матерью, поэтому справиться с переживаниями ей помогла забота о дочери.

Виктория Талышинская выступала в составе «Непары» более 10 лет, пока окончательно не покинула коллектив в 2019 году. Сейчас Виктория поет в группе «2 ОКеана», а Александр Шоуа продолжает сольную карьеру и по-прежнему выступает с хитами «Непары».

Ранее Александр Шоуа обвинял Викторию Талышинскую в отсутствии дисциплины и намекал, что у нее были проблемы с алкоголем. Шоуа признавался, что неоднократно читал нотации коллеге, а это ее очень раздражало. Талышинская утверждала, что имеет право на небольшую слабость.