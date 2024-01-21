Медиум Александр Шепс заявил о привороте и заставил Наталью Штурм оправдываться

Медиум Александр Шепс в новом выпуске шоу «Экстрасенсы. Реванш» на ТНТ разозлил приглашенную участницу, певицу Наталью Штурм. Артистка была возмущена тем, что ее заподозрили в использовании любовного приворота.

Ранее Наталью сильно испугало выступление цыганской ведьмы Виолетты Поляковой, которая бросила под ноги певицы иглу с красной нитью. Исполнительница хита «Школьный роман» была уверена, что таким образом на нее навели порчу.

При этом Александр Шепс заявил, что в жизни звезды был приворот. Она сразу же опровергла его утверждение и назвала слова медиума публичной игрой.

«Я считаю, что это все была красивая игра на публику, не более того! Я даже никогда ни на кого не гадала, я даже не знаю, как от них избавиться!» - приводит портал RuFox слова Штурм.

Ранее мы писали, что премьера шоу «Экстрасенсы. Реванш» была омрачена перепалкой между медиумом Никитой Турчиным и ведущим Маратом Башаровым. В диалог знаменитости и участника проекта также вмешаться члену жюри, минималист Илья Ларионов. 23-летний Турчин в ходе испытания напомнил Башарову о проблемах с алкоголем.