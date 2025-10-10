«Пожирала его глазами»: Лопырева взяла интервью у бывшего мужа певицы Нюши

Модель Виктория Лопырева взяла интервью у бывшего мужа певицы Нюши. 42-летняя звезда пригласила Игоря Сивова на разговор и, по мнению зрителей, «пожирала его глазами».

Лопырева опубликовала в соцсетях фото с экс-супругом Нюши, на котором была босиком. Модель позировала в длинном черном вечернем платье, а бизнесмен предстал в светлых брюках, футболке и куртке.

«Желаю всем найти такого человека, который будет смотреть на вас, как Вика Лопырева на бывшего мужа Нюши», — написали пользователи Сети в комментариях.

Напомним, что Лопыреву подозревали в романе с Сивовым. Они якобы сблизились, когда семья артистки переехала в Дубай. Виктория тоже живет там. СМИ отмечали, что именно из-за этого романа мог разрушиться брак певицы. Но модель не комментировала слухи. После развода она продолжила общаться не только с Игорем, но и с Нюшей.

Вокруг личной жизни Виктории тоже ходят слухи. Сообщалось, что она развелась с отцом своего сына Игорем Булатовым. Но звезда дала понять, что у них все хорошо. Они летом появились вместе на праздновании годовщины свадьбы юмориста Михаила Грушевского и обнимались.

Ранее Нюша рассказала, как бывший муж поздравил ее с 35-летием.