Виктория Лопырева сделала публичное заявление о романе с мужем певицы Алсу

Телеведущая Виктория Лопырева прокомментировала слухи о романе с супругом певицы Алсу. По словам знаменитости, ее ничего не связывает с бизнесменом Яном Абрамовым, а все новости об их отношениях являются вбросом.

В личном блоге Виктория рассказала, что обычно старается проходить мимо «желтой» информации в Сети, но в этот раз решила все-таки высказаться. Кроме того, Лопырева также пригрозила тем, кто распространяет про нее «разный бред».

«Осторожнее, здоровье еще может пригодиться. Кому и для чего нужен был этот вброс про меня и Алсу, разбираться не хочу. Сериала не будет, расходимся», - сообщила телеведущая.

Напомним, что слухи о том, что Виктория находится в тайных отношениях с многодетным мужем известной певицы, появились на фоне домыслов фанатов о том, что блогер развелась со своим супругом. К тому же и в браке у Алсу сейчас не все так гладко. В социальных сетях она то и дело говорит о трудностях, а недавно так и вовсе вышла в свет без обручального кольца. Однако ни артистка, ни теледива официально расставание со своими избранниками не подтверждают.

Ранее директор Алсу прокомментировал ее появление без кольца и возможный развод с бизнесменом.