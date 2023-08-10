«Поверьте»: директор Алсу раскрыл правду о разводе певицы

Директор певицы Алсу рассказал, что происходит в ее семье. Сергей Фадеев опроверг слухи о том, что она разводится с мужем Яном Абрамовым. Об этом сообщает Газета.Ru.

На днях пользователи Сети и журналисты обсуждали выход Алсу на публику без обручального кольца. Звезда побывала на концерте Леонида Агутина без мужа, а перед этим делилась в соцсетях сообщениями о «стрессовых переменах».

«Никакого разлада не произошло, но я это не комментирую. Поверьте, там все в порядке», – поделился директор артистки.

Он отметил, что сам не был на концерте Агутина и не следит, ходит ли певица с кольцом или без. Мужчина также отметил, что точную информацию личной жизни могут дать только сами Алсу и Ян.

Сама исполнительница старается не отвечать на провокационные вопросы. Она делится в личном микроблоге разнообразными фотографиями, и иногда показывает мужа, который тоже предпочитает оставаться в тени.

Ранее мы писали о том, как 40-летняя певица Алсу посетила свадьбу друзей и объявила, что скоро может стать бабушкой. Она отметила, что раньше часто ходила на подобные мероприятия, но потом наступило затишье. Теперь же вновь началась череда бракосочетаний, ведь теперь женятся уже не друзья вокалистки, а их дети, а это заставляет ее задумываться о скоротечности времени.