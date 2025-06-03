Модель Виктория Лопырева воссоединилась с мужем Булатовым после расставания

Модель Виктория Лопырева помирилась с мужем Игорем Булатовым. Супруги вышли вместе в свет, тем самым подтвердив воссоединение. По всей видимости, им удалось преодолеть кризис, о котором говорила Виктория пару лет назад. Об этом сообщает Kp.ru.

Лопырева и Булатов прилетели вместе из Дубая в Москву ради вечеринки Грушевских. На мероприятии по случаю годовщины свадьбы друзей супруги держались за руки и сидели вместе. Также модель вспоминала на вечере о церемонии бракосочетания с Игорем.

Напомним, что их роман начинался со скандала. В 2018 году стало известно, что Булатов встречался с Викторией, когда был женат. Причем его законная супруга забеременела практически одновременно с любовницей. В итоге Игорь ушел из семьи, чтобы быть с моделью. Но спустя пару лет после свадьбы они разъехались.

Лопырева рассказывала, что они с мужем переживали кризис, из-за которого больше не могли жить вместе. При этом развод оформлять они не спешили.

Ранее Дана Борисова обвинила Викторию Лопыреву в том, что она переделала лицо.