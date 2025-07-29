Виктория Лопырева отметила 42-летие в ресторане в Москве с мужем и сыном

Модель Виктория Лопырева отметила 42-й день рождения с мужем Игорем Булатовым и 6-летним сыном Марком Лионелем. По этому поводу знаменитость прилетела в Москву и собрала родных и друзей в ресторане.

Кадром с праздника поделился друг Виктории Михаил Грушевский. На фотографии запечатлена вся семья Лопыревой, включая мужа, маму и сына, а также жену Грушевского и их ребенка.

Именинница выбрала для празднования дня рождения короткое платье с воланами и босоножки на высоком каблуке. Супруг Лопыревой был в белой рубашке, кроссовках и джинсах.

Как пишет Kp.ru, пара смогла преодолеть кризис в отношениях. Известно, что Лопырева и Булатов некоторое время проживали отдельно. Жизнь супругов наладилась, вместе они воспитывают сына.

Ранее блогер Ксения Бородина прокомментировала объятия мужа Николая Сердюкова с Лопыревой на свадьбе. Ведущая указала, что он обнимал всех женщин во время фотографирования.