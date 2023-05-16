Виктория Дайнеко заявила о разочаровании в шоу «Маска» из-за разного отношения к участникам

В конце апреля на телеканале НТВ завершился четвертый сезон оного из самых рейтинговых шоу «Маска». В этом году зрители отметили, что создатели подошли довольно креативно и к выбору костюмов, и к утверждению участников. Герои были самые разнообразные: певцы, спортсмены, продюсеры. Посчастливилось примерить на себя костюм и Виктории Дайнеко. И хоть выступать на проекте ей понравилось, в целом впечатления после ухода у нее остались не самые приятные.

В новом интервью артистка призналась, что сильно разочаровалась в «Маске». Причем проблема заключается не в том, что она рано ушла домой, а в том, что создатели шоу совершенно по-разному относились к героям. Это было особо заметно по номерам. Если для кого-то делали красивые декорации, приглашали целые труппы танцоров, то другим приходилось довольствоваться малым. Виктория относилась ко второй категории.

«Я знаю, как они могут, они могут делать шоу из номеров. У нас шоу не было. Меня это очень огорчало и разочаровывало. На пятой программе я уже вслух спросила: «А что вообще происходит?! И вот на последнем моем выпуске мне говорят: «У вас все изменилось. У вас теперь танцоры – девочки». Да уж! Сильные изменения», - возмутилась певица в беседе с Лаурой Джугелией.

По словам Дайнеко, все, что делали для нее, - это давали четверых мужчин на подтанцовку. А в проекте ведь важны не только вокальные данные участника, но и зрелищность, иначе зрителям не будет интересно смотреть, и они распрощаются с наскучившим героем. Так и произошло с Викторией. В середине сезона ее отправили домой. Причем инициатором выступил ее бывший молодой человек Алексей Воробьев, который почти сразу понял, кто скрывался в костюме Феникса.

Поступок экс-возлюбленного Дайнеко не поняла. По ее словам, Воробьев вдруг «переобулся». Изначально он заявлял, что хочет до финала наслаждаться ее творчеством, а потом неожиданно передумал. Но Виктория все равно не держит на него зла. Она отметила, что их не связывают никакие отношения, и они даже не общаются.

Ранее победитель шоу «Маска» Сергей Лазарев рассказал, с какой трагедией столкнулся на съемках проекта.