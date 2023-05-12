«Любила видеть меня на сцене»: 40-летний Сергей Лазарев сообщил о смерти близкого человека

Не так давно состоялся финал шоу «Маска». Этот сезон запомнился тем, что победу между собой разделили Лазарев и Билан. Если Дмитрий пожаловался на проблемы со здоровьем, возникшие во время съемок передачи, то Сергей заявил о личной драме, которая произошла незадолго до выхода на сцену. Об этом сообщает издание «7Дней.ru».

12 апреля Лазарев готовился представить публике номер под песню «Знаешь ли ты» Марины Максимовой. Артист знал, что его коллега переживала трудные времена, вот почему своим выступлением он хотел поддержать ее. Однако за несколько минут до выхода на сцену Сергей узнал о смерти бабушки. Мужчина признался: подобное стало для него трагедией, вот почему он с трудом нашел в себе силы для выступления.

«Прогон и съемки нельзя было пропускать. Бабуля любила видеть меня на сцене, поэтому внутри себя я посвятил номер ей», — высказался певец.

Ранее мы писали о том, что 40-летний Сергей Лазарев изображал женщину и носил каблуки, чтобы обмануть жюри «Маски». Подробности смотрите в этой статье.

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