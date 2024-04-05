Виктория Дайнеко вышла из себя из-за слитых фото с дочерью, которую скрывает

Певица Виктория Дайнеко разозлилась после публикации в Сети фотографий дочери, которую она много лет скрывает. Артистка не нашла цензурных слов и выругалась в личном Telegram-канале.

Недавно папарацци поймали артистку во время прогулки с ребенком. Девочку Виктория родила еще в 2015 году, однако поклонники до сих пор не видели ее, так как ее звездная мама не показывает ее на публике. Вокалистка даже не раскрывает имя наследницы. Только как-то раз она упомянула, что ее дочь растет ответственной и умной, хорошо учится в школе.

Из-за этой таинственности семья Дайнеко стала «мишенью» для «желтых» изданий. Так, в апреле фотографам удалось, наконец, впервые сфотографировать девятилетнюю девочку, и эти снимки довольно быстро разлетелись по Сети, дойдя и до Виктории. Поступок журналистов певица посчитала низким. Она не стала особо комментировать ситуацию, но отметила, что сделали это «продажные и мелочные» люди. Также она использовала нецензурную лексику. В комментариях поклонники согласились с кумиром и попросили ее не расстраиваться.

Напомним, что дочь Дайнеко родила, когда состояла в браке с барабанщиком Дмитрием Клейманом. Сейчас она счастлива в новых отношениях.

Ранее Виктория Дайнеко заявила, что ее осуждают за увлечение картами Таро.