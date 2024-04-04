«Мне безумно интересно»: певица Виктория Дайнеко заявила, что ее осуждают за увлечение картами Таро

Исполнительница Виктория Дайнеко написала в соцсетях, что ей поступает много комментариев на тему увлечения картами Таро. Пользователи осудили интерес артистки, а она, в свою очередь, настаивает, что это никак не мешает вере в бога.

По словам Дайнеко, она иногда ходит в церковь. При этом певица подчеркнула, что именно — иногда. Карты Таро, как объяснила артистка, она использует не для гадания, а для изучения психологических портретов и терапевтических инструментов.

«Все это основано на Таро. Мне безумно интересно. И да, я уверена, что это никак не мешает моей вере и никак не мешает церкви. Так же, как психологи и психотерапевты», — написала Виктория.

Также в своем посте Дайнеко поделилась, что хотела бы начать консультировать людей, но пока стесняется предлагать свои услуги. Клиентами певицы уже были родные и друзья, и, по ее словам, они остались довольны результатом.

Ранее Виктория рассказала, что чуть не подралась с незнакомцами в клубе. По словам певицы, к ее подруге начал приставать некий молодой человек.