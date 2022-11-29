Виктория Дайнеко тайно вышла замуж за бойфренда, похожего на Джонни Деппа
Поп-исполнительница Виктория Дайнеко тщательно скрывает свою личную жизнь. После неудачного брака с барабанщиком Дмитрием Клейманом, девушка старается не афишировать семейное положение. Но недавно стало известно, что она снова отправилась под венец!
Знаменитость побывала на одном из светских мероприятий, но не одна, а в компании темноволосого спутника. Виктория уже не раз выходила в свет с загадочным мужчиной, которого в соцсетях прозвали «копией Джонни Деппа». Светским хроникерам сообщили, что это новый муж артистки!
Сама Дайнеко пока никак не комментирует информацию. Поклонники ждут, когда она объявит о счастливом событии в соцсетях. Возможно, она не будет этого делать. К примеру, свою дочь певица не показывает до сих пор и даже не называет ее имя.
Фото: victoriadaineko/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Напомним, что исполнительница впервые вышла замуж в 2015 году, а в конце года родила девочку. Виктория и Дмитрий прожили вместе два года, а потом развелись. Экс-супругам не удалось разойтись мирно. В многочисленных интервью они обвиняли друг друга в том, что не смогли сохранить брак.
Ранее мы писали, как артистка судилась с барабанщиком за алименты на содержание ребенка. Певице надоело мириться с тем, что Клейман не уделяет внимание и не помогает финансово своей дочери.