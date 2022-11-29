Виктория Дайнеко тайно вышла замуж за бойфренда, похожего на Джонни Деппа

Поп-исполнительница Виктория Дайнеко тщательно скрывает свою личную жизнь. После неудачного брака с барабанщиком Дмитрием Клейманом, девушка старается не афишировать семейное положение. Но недавно стало известно, что она снова отправилась под венец!

Знаменитость побывала на одном из светских мероприятий, но не одна, а в компании темноволосого спутника. Виктория уже не раз выходила в свет с загадочным мужчиной, которого в соцсетях прозвали «копией Джонни Деппа». Светским хроникерам сообщили, что это новый муж артистки!

Сама Дайнеко пока никак не комментирует информацию. Поклонники ждут, когда она объявит о счастливом событии в соцсетях. Возможно, она не будет этого делать. К примеру, свою дочь певица не показывает до сих пор и даже не называет ее имя.